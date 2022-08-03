Alara’dan bir gümüş iki bronz madalya

Bulgaristan’ın Petrich kentinde 27 Temmuz tarihinden beridir devam eden 2022 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda kız milli sporcumuz Alara Ghaffari bir gümüş ve iki bronz madalya kazanarak ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesini sağladı. Alara Ghaffari, 2022 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda önceki hafta kazandığı bir gümüş ve bir bronz madalyanın ardından “9 Top Disiplini”nde de bronz madalyanın sahibi oldu.

Alara Ghaffari “9 Top Disiplini”nde önce Ukrayna’dan Iryna Shlyaplikova’yı 6-0, Polonya’dan Izabella Jonska’yı 6-2 ve çeyrek finalde de İsviçre’den Thalia Sommer’i 6-1’lik farklı skorlarla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde önceden iki kez kazandığı Avusturyalı sporcu Lena Primus karşısında istediği oyunu tutturamadı ve karşılaşmayı 1-6 kaybederek ikinci kez bronz madalyanın sahibi oldu. Alara Ghaffari, Şampiyona boyunca çıktığı 15 karşılaşmanın 11’ini kazanarak elde ettiği bu başarısıyla hem tüm Avrupa ülkelerinin dikkatini çekti hem de ülkemizi KKTC Bayrağı altında en iyi şekilde temsil etmiş oldu.

Aşkın Burcu: “Gençlerimize hak ettikleri değer verilsin”

2022 Avrupa Gençler Şampiyonası’nın başarıyla tamamlanmasının ardından açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (KKBF) Başkanı Aşkın Burcu “Gençlerimiz üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor, çabalarımızı başarılarıyla taçlandırıyorlar. Sevincimizi ve yaşadığımız gururu tarif etmek kolay değil. Bazıları bizden onlarca kat ve birçoğu yüzlerce kat daha büyük nüfusa ve dolayısı ile sporcuya sahip 27 Avrupa ülkesi ile yarışmak ve başarı elde etmek kolay değil. Gençlerimiz bu farkı kapatmak için çok çalışıyor, bizler de onlara olanaklar yaratmak için çabalıyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyor ancak yılmadan, özveriyle çabalarımıza devam ediyoruz. Tüm arzumuz başarılarıyla ülkemizi onurlandıran gençlerimize başarılarını daha da yukarılara taşımaları için hak ettikleri değerin verilmesidir.” dedi.