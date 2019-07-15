Alan Turing: İngiltere’de yeni 50 sterlinlik banknotlarda ünlü matematikçinin fotoğrafı olacak

Yine de on yıllar boyunca Turing’in fotoğrafını bir banknotta görme fikri insanlara gerçekçi gelmiyordu. Bu adım eşcinsel ilişki yüzünden 1952’de aldığı cezadan bu yana toplumumuzun ne kadar değiştiğini gösteriyor.

Turing’in çalışmaları algoritma konseptinin yerleşmesini sağladı ve bugün de bilgisayarlarımızın yapı taşını bu algoritmalar oluşturuyor.

Turing yapay zeka konusunda da bir uzmandı. Bu alanda en çok bilinen işlerinden biri, bir makinanın “zeki” olup olmadığını anlamamızı sağlayan Turing Testi oldu.

İngiltere’de yeni 50 sterlinlik banknotların üstünde Turing’in algoritmalarının formülleri, Otomatik Hesaplama Motoru Pilot Makinası’nın tasarımı, Enigma şifrelerinin kırılmasını sağlayan British Bombe’nin eskizleri ve ikili kod ile yazılmış doğum günü de yer alacak.

Ülkede 50 sterlinlik banknotların varlığı bir süredir tartışılıyordu.

Genellikle suç örgütlerinin kullandığı tespit edilen ve günlük alışverişlerde pek kullanılmayan bu banknot, Standard Chartered bankasının eski yöneticisi tarafından “yolsuz elitlerin, her türden suçun ve vergi kaçakçılığının para birimi” olarak nitelendirilmişti.