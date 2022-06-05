Alagadi’de Offroad heyecanı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2022 sezonuna dün (5 Haziran Pazar günü), Alagadi bölgesinde yapılan yarışla başladı. 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan yarış, Baştaşlar Sun Valley sponsorluğunda ve KYOFF ortaklığında yapıldı

Alagadi’de Baştaş-Gürün ikilisi zirvede

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Kyrenia Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde yeni sezonu dün (5 Haziran Pazar) Alagadi’de açtı. Baştaşlar Sun Valley sponsorluğunda ve 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında, Esentepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarışta 11 ekip start aldı. Alagadi’de hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etabı Offroad Sprint formatında, biri deneme olmak üzere üçer kez geçen yarışçılar, keyifli ve teknik etapta sıcak havanın da etkisiyle zorlu bir mücadele geçirdiler.

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilen yarışın tamamlanmasının ardından servis alanında ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Tomcat araçlarıyla, 7 dakika 23,163 saniyelik derece elde eden Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi birinci olurken, güneyden yarışa katılan üç ekipten biri olan Spyros Drolisiotis-Antonis Marasinos ikilisi, Jeep Cherokee araçlarıyla, yaklaşık 2 saniye farkla ikinci, Mitsubishi Pajero araçlarıyla Göksel Macila-Edim Macila ikilisi ise sadece 0,2 saniye farkla üçüncü oldu.

T1 sınıfında ise Orhun Mevlit-Serkan Kuzhan ikilisi birincilik kupasını aldı. Yarışın tek kadın sporcusu olan ve Hasan Reyhan’ın co-pilotluğunu yapan Seda Erpak da kupa ile ödüllendirildi. Ödülleri; Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Baştaşlar Direktörleri Sinem Baştaş ile Ahmet Baştaş, Baştaşlar Genel Koordinatörü Ahmet Esenyel ve KKORD Başkanı Hakan Kofalı ile KYOFF Başkanı Musa Ersoy takdim etti.

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