KıbrısManşet

Alagadi’de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

19 Eylül 2020

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 14:30 sıralarında, Alagadi Halk Plajının birinci kısmında deniz içerisinde yüzmekte olan Ürdün uyruklu, Yazan Omar Mohammad ALJA’FARI (E-26) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bölgedeki şahıslar tarafından kurtarılan şahıs ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.


Etiketler
19 Eylül 2020

Başa dön tuşu