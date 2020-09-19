Alagadi’de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 14:30 sıralarında, Alagadi Halk Plajının birinci kısmında deniz içerisinde yüzmekte olan Ürdün uyruklu, Yazan Omar Mohammad ALJA’FARI (E-26) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bölgedeki şahıslar tarafından kurtarılan şahıs ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.