AL  SANA İKİ DEVLET

BM yeniden Kıbrıs konusunda hareketlendi. Ortada duman olmasa, BM hareketlenir miydi?

Lute Pazartesi günü Kıbrısta, Ersin Tatar ve Anastasiadis ile görüşüp, 5 Artı 1 için tarih belirleyecek.

Lute’nin bu hamlesi gerçekten göstermelik bir hamledir. Minareyi çalan şimdi kılıfını hazırlıyordur.

5 ARTI 1 in gerçekleşebilmesi için, öncelikle Türkiye’nin ve ardından Yunanistan’ın OKEY’ini almak gerekmekteydi. Bunlar alınmış olmalı ki, Lute minareye kılıf dikmek için geliyor.

Zaten Erdoğan bu yılı DEMOKRATİK REFORMLAR VE AVRUPA yılı olarak ilan ettiği gün, senaryo iyice ortaya çıkmıştı.

ABD başkanı BİDEN, Ocak ayının ortalarında başkanlık koltuğunu devr alacak.Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, ana gündemlerinden bir tanesinin Türkiye ve Erdoğan iktidarı olacağı, seçim dönemindeki konuşmalarda belli olmuştu.

AB liderler zirvesi de Türkiye hakkındaki değerlendirmeyi Mart ortalarına atarken, hareket noktalarını ABD ile birlikte kararlaştıracağı mesajını açıkça taraflara iletmişti.

Erdoğan’ın AB karşıtı demeçleri artık yerini İŞBİRLİĞİ demeçlerine bıraktı.

Erdoğan buna ek olarak 2021 yılını reform yılı olarak ilan ederken, özellikle BİDEN ile oluşacak çelişkileri azaltmaya çalışmaktadır.

Kuzey Kıbrıs yetkilileri İKİ DEVLETLİLİĞİN KABULU yönünde propaganda yaparken, Erdoğan, federasyon temelinde bir çözüm için son bir denemeye şans tanıyacağını açıkladı.

Yunanistan da, Anastasiadis’i, bu denemenin son deneme olacağı konusunda ikaz etti.

Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz ve Ege’deki ENERJİ SAVAŞLARINA bir süre ara vermeye karar verdiler.

Türkiye araştırma gemileri, bu dönemde arama çalışmaları yerine, limanlarda beklemeyi seçiyor.