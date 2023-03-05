Akyar kapısında bir araçta 36 kilo kuzu eti ele geçirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Akyar kapısında bir araçta 36 kilo kuzu eti ele geçirildi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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araçta 36 kilo kuzu eti

Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir araçta, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 36 kilo 350 gram ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Aracı kullanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre dün saat 13.00 sıralarında polis, Gazimağusa Akyar Kara Giriş Kapısı’nda güneyden gelen M.G.’nin (E-62) kullanımındaki araçta yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 36 kilo 350 gram ağırlığında kuzu eti tespit tti.


Ete emare olarak el koyan polis, M.G. hakkında yasal işlem başlattı.

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Tags:Akyar Kara Giriş Kapısıaraçta 36 kilo kuzu eti
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