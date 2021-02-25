Aksu: Daha iyi salon, daha iyi oyuncu daha iyi basketbol

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki bugünkü konuğu Mert Aksu oluyor. Tecrübeli basketbolcu yazı dizisinin 45’inci konuğu oluyor ve o da tesis alt yapısı, sporcu alt yapısı ve daha iyi olabilmesi için görüşlerini bizimle paylaşıyor.

Mert de diğer sporcular gibi futbol dışındaki branşlara Devletin gerekli maddi desteği vermediğini düşünenlerde. İşte Mert Aksu’nun Sporcular Yazı Dizisi’ndeki sorulara verdiği cevapları.

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Her ne kadar bizim için ligin finalize edilmemesi yarım kalmışlık hissiyatı doğursa da önceliğimizin sağlık olmasından dolayı spor faaliyetleri ile ilgili alınan kararların doğru olduğunu düşünüyorum.

2-Bağlı olduğun federasyon Covid-19 döneminde yaptığı veya yapmadığı çalışmaları için ne düşünüyorsun?

Federasyonumuz, olağanüstü durumda olağanüstü çalışmalar yapmıştır. Sağlık Üst Kurulu ile birlikte hareket ederek, basketbolun oynanabilmesi ve sporcuların hazır olabilmeleri için güzel bir altyapı da hazırladıklarını düşünmekteyim.

3-Federasyonun Lig/kupa/turnuva vb. organizasyonları için önerin veya eleştirin ne olur?

Bu zorlu süreçte federasyonumuz 2 turnuva düzenlemiştir. Bu turnuvalar, koşulların elverişli olduğu sayıda seyirci ile buluştu. Seyircilerin izlerken keyif aldıkları çekişmeli maçlar gerçekleştiğimiz için memnunum.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun?

Sporcu öncelikle kendini motive edebilmeli, basketbolun takım sporu olmasından kaynaklı takım içi iletişimin de sporcu motivasyonunu artırdığını düşünmekteyim. Ayni zamanda yerli liginin de oyuncuların motivasyonu ve değerlerini artırdığını düşünmekteyim.

Basketbolun geleceği için ise altyapılardaki kardeşlerimden üst kademedeki yöneticilere kadar herkesin daha iyisi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu yola baş koymuş kişileri destekleyerek; daha iyi salonların yapılması, daha iyi oyuncuların yetiştirilmesi ve daha iyi oyunların basketbol severlerle buluşması gerektiği şahsi fikrimdir.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Devletin spor idarecilerine nasıl bir mesaj vermek istersin?

Ülkemizde futbol dışındaki branşların özellikle maddi olarak yeterince desteklendiğini düşünmüyorum. Basketbolda ilerleme kaydetmek için şartların iyileştirilerek ihtiyacımız olan gelişim planlamasının yapılması ve adım adım gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.