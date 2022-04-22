AKSA açıklama yaptı

AKSA Enerji, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan oluşan alacağı ve son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

AKSA KKTC Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Maalesef KKTC’de ne zaman kriz yaşansa, şirketimizin ismi ortaya atılarak, konu hep başka alanlara kaydırılıyor. AKSA, KKTC’nin enerji açığını gidermek için kurulan ve bunun için görev yapan bir şirket. Siyasetin tamamen uzağındayız.

Şu anda oluşan alacak 1 milyar TL’nin üzerinde. 12 aydır Kıb- Tek’ten ödeme almamamıza rağmen, aynı zamanda kuruluş misyonumuza da uygun olarak, KKTC halkının enerjisiz kalmaması adına üretime devam ettik.

Hiçbir zaman kendi başımıza üretim yapıp, o üretimi zorla Kıb- Tek’e satmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Sistem, Kıb- Tek’in ön talebi ile çalışıyor. Yani Kıb- Tek istiyor, biz üretiyoruz. Bu da yapılan anlaşmalar gereği yılda 700 milyon kilowatt saat olarak belirlenmiştir.

Talep üzerine bizim de taahhüt ettiğimiz bu miktar yıllık 700 milyon kilowatt saat.

Peki, biz 2021 yılının önemli bir bölümünde ürettiğimizin karşılığını almadan ne kadar üretmişiz? Tam 712 milyon kilowat saat. Taahhüt ettiğimizden 12 milyon kilowatt saat fazla. Bu üretim, tamamen Kıb- Tek yönetiminin talebi üzerine gerçekleşmiştir.

Bu üretim rakamı 2019 yılında 702 milyon kilowatt saat, 2020 yılında ise 705 milyon kilowatt saat olarak gerçekleşmiştir.

AKSA’nın talep dışı üretim yapması söz konusu değildir. Dolayısı ile, bu tartışmalarda, hem ücretini alamayan ama KKTC halkı enerji sorunu yaşamasın diye canla başla üretim yapmaya devam eden firmamız, haksız eleştirilerle düzeysiz tartışmalara alet edilmektedir.

Bir diğer gerçek ise, alacağımıza uygulanan faiz oranının “Kamu Alacakları Tahsil Yasası” gereği yıllık yüzde 16 olmasıdır. Görüleceği üzere, üretime binaen kesmiş olduğumuz faturalar tamamen sözleşmeye ve kamu yasalarına uygundur. Buna da itiraz etmeyerek, üretmeye devam ettik. Yani, Kıb- Tek, oluşan alacağı, bankadan borç alarak AKSA’ya ödeseydi, yüzde 23- 25 arası bir faiz ödeyecekken, şu anda oluşan borca ödenen faiz de yüzde 16. Biz, üretime bunları bilerek devam ettik ve KKTC’nin enerji açığı yaşamaması için de üretimi sürdürmekte kararlıyız.

Kıb- Tek’ten ödeme almadığımız 12 aylık dönemde sadece yakıt alımı için ödediğimiz miktar 85 milyon dolar civarındadır.

Şu anda beklentimiz, yeni bir yakıt alımı arifesinde alacaklarımızın bir kısmının karşılanması yönündedir. Konuyu tamamen siyasetten bağımsız ele alınması ve ülkenin enerji arz güvenliği kapsamında değerlendirilmesi en büyük dileğimizdir.

KKTC Hükümetlerinin, enerji arzı için almış olduğu kararlar ya da uygulamak istediği fonların, bizim alacağımızla hiçbir alakası yoktur.

Biz, üretip, sattığımız ve kullanıldığı için vatandaşa faturalandırılan, vatandaşlardan da karşılığı alınan, verdiğimiz hizmetin karşılığının ödenmesini istiyoruz. Bunun dışında tek bir talebimiz dahi yoktur.

Yaşanan tüm tartışmalardan uzağız, misyonumuz ve adadaki varlık nedenimiz gereği üretmeye devam edeceğiz. Gerekli koşulların bir an önce sağlanması yönünde KKTC makamları ile gerekli yazışmaları tamamlamış bulunmaktayız.