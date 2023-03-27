Akpınar: Gönüllük esası kesintiler yeterli olmayacak

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ isimli programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası toplumsal seferberlik düzeyinde ilk aşamanın başarılı bir şekilde geçildiğini belirtti.

“GÖNÜLLÜK ESASI KESİNTİLER YETERLİ OLMAYACAK”

Akpınar, herkesin elini taşın altına koyması gerektiği bir dönemden geçildiğini belirterek, “Gönüllük esası kesintiler yeterli olmayacaktır” diye konuştu.

İnsanların kesintiler konusunda güven duymadığını dile getiren Akpınar, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Binaların daha dayanıklı hale getirilebilmesi için bir kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynak olmazsa kimse bu toplumu geleceğe hazırlayamaz. Söylenen rakamların gerçek kılınabilmesi için o rakamların elde edilmesi gerekiyor.“

“İNSANLAR, MEYHANELERE HARCADIĞI PARALARI ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN KULLANMALIDIR”

DP Genel Sekreteri Akpınar, insanların meyhanelere harcadıkları paraları çocukların geleceklerine harcamaları gerektiğini söyledi.