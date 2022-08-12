Akpınar: Akdeniz hava trafiğimizle anavatanla daha güçlü bağlar oluşturalım

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, havacılık eğitim alanındaki yeni hedeflerini açıkladı. Akpınar açıklamasında, “Havacılık alanında Türkiye’de faaliyette olan Uluslararası Havacılık Akademimizin üstlenmiş olduğum görev süremde “Kıbrıs Türk Havayolları’nın İngiltere’de tüzel kişiliğini oluşturmuştum” dedi.

Akpınar yaptığı açıklamada şöyle belirtti;

“Bugün Anavatanda Havacılık lisansımızla öğrencilerimize pilotaj eğitimi verirken, yeni bir birlikteliğe, iş birliğine girerek başta sportif havacılık olmak üzere, havacılık eğitim alanında yeni ilkleri oluşturmaya başlıyoruz. Temennim Ülkemizde de özgürce gerek havacılık eğitim uçuşları gerek başta havacılık turizmine yönelik sportif uçuşları başlatabilelim. Hava Taxi ise hedeflerimiz arasında. Gerek deniz limanlarımızdan gerek hava limanlarımızdan Akdeniz hava trafiğimizle anavatanla daha güçlü bağlar oluşturalım”.

Akpınar: “SkyEagle ile yeni bir yolculuğa kanat açtık”

Akpınar ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’na da bir çağrıda bulunarak, “Bu yöndeki vizyonunu bilen bir vekiliniz olarak Bakanımız Sn. Erhan Arıklı’ya da çağrı yapıyorum. Semalarımızda kendi uçaklarımızı görmeye ihtiyacımız var. SkyEagle ile yeni bir yolculuğa kanat açtık.” dedi.