UKÜ Mühendislik Fakültesi’nin 4 Programı MÜDEK Tarafından Bir Kez Daha Akredite Edildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Zihni Deniz, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği programlarının Nisan 2022 tarihinde yapılan ara ziyaretle değerlendirilerek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonlarının başarı ile uzatıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Deniz, UKÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki akreditasyon çalışmalarının ilk kez 2013 yılında başladığını kaydederek, 2013 yılında 1 programın akreditasyonu ile başlanan eğitimde kalitenin belgelenmesi çalışmalarına bugüne kadar aralıksız olarak devam edildiğini belirtti.

MÜDEK’in mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanındığına işaret eden Deniz, MÜDEK’in aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesi olduğunu ve EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirildiğini belirterek MÜDEK’in ayrıca Washington Accord Üyesi olup, dünyanın hemen her yerinde geçerli bir akreditasyon onayı verdiğini belirtti.

Dekan Deniz, MÜDEK’in ölçütler bazında değerlendirmeler yaparak programlara akreditasyon onayı verdiğini açıklayarak, “Bu ölçütler, Öğrenciler, Program Eğitim Amaçları, Program Çıktıları, Sürekli İyileştirme, Eğitim Planı, Öğretim Kadrosu, Altyapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar, Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri, Disipline Özgü ölçütlerden oluşuyor” bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Deniz, ise ABET 2000/MÜDEK Ölçütleri tabanlı olarak “Çıktı Bazlı Eğitim” hakkında da detaylı bilgi vererek, “Öğrenme teorileri ile desteklenen çıktı temelli eğitim çerçevesinde, Ders Öğrenim Çıktıları tanımlanması, akademik programların Program Çıktılarının (Mezun Yetkinliklerinin) belirlenmesi, Program Çıktılarına Ulaşım Seviyesinin Ölçülmesi, ‘Anahtar Performans Göstergeleri’ tanımlanması safhaları olarak ilerliyor” dedi.

UKÜ ve özelde Mühendislik Fakültesi bünyesinde sürekli iyileştirme anlayışının benimsendiğini kaydeden Deniz, bunların üniversite genelinde uygulanıyor olmasının önemli bir taahhüt oluşturduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Deniz, MÜDEK tarafından Akreditasyon verilen lisans programları listesine https://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2022.shtm bağlantısından erişilebildiğini kaydetti.