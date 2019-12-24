Kıbrıs

AKOS Projesi’nde son aşamaya gelindi

24 Aralık 2019

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesi donanım kurulumu ve testlerinde son aşamaya gelindiği açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Proje kapsamında 6 Ocak 2020 itibari ile internet üzerinden (online) seyrüsefer yenileme, muayene harcı ödenmesi, özel plaka talep edilmesi ve özel araç yurt dışına çıkış işlemleri yapılabilecek.

Bu projeye geçiş kapsamında sistemin son testlerinin yapılacağı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ve bölge birimlerinde işlem yapılamayacak.

Bu sebepten dolayı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde yurt dışı araç çıkış işlemleri Gümrük Dairesi Müdürlüğü tarafında Gazimağusa Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda çıkış esnasında yapılacak.
Yeni sistemin kullanımı hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılacak.



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