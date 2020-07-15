Türkiye

Akkuyu NGS, hidrolik testinden geçti

15 Temmuz 2020
Akkuyu NGS

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı sürdürülen, Akkuyu NGS’nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanı, hidrolik testinden başarıyla geçti. Hidrolik testler, özel teknoloji uygulanarak yapıldı.

Kazanın hidrolik deneyi, Rosatom’un Mühendislik Bölümü Atomenergomash’ın bünyesinde bulunan AEM-Teknoloji Atommash AŞ Volgodonsk Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Reaktör basınç kazanının hidrotestleri için hazırlık, karantina koşulları altında yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi Müdürü Rovshan Abbasov, bu koşullara rağmen gerekli tüm işlemlerin hatasız ve yüksek kalitede yürütüldüğünü belirterek, “Uzmanlar yapılması gereken tüm işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirdi. Hidrolik testlerle hem reaktör basınç kazanının baz metalinin ve kaynaklanmış ek yerlerinin sağlamlığı hem de bu parçaların belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre zarfında nükleer santralde çalışmaya hazır olduğu onaylanmış oldu” dedi.

NASIL YAPILDI?

Atomenergomash’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali için kilit önem taşıyan testin ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre deney, basınç kazanının son üretim aşamasını yürütmek için özel yer altı test tezgahı yani keson kullanılarak gerçekleştirildi. Bu tezgahın içine destek halkası, onun üzerine de kaldırma kapasitesi 600 ton olan vinçle reaktör basınç kazanı yerleştirildi. Kazan, daha sonra proses kapağıyla kapatıldı.

Hidrolik testler, özel teknoloji uygulanarak yapıldı. Bu teknolojiye uygun olarak testler sırasında reaktör basınç kazanı içine, işletim basıncının 1,4 katı büyüklüğünde maksimum basınç (24,5 Mega Pascal MPa) uygulandı.

REAKTÖR BASINÇ KAZANI NEDİR?

Reaktör basınç kazanı, alt kısmı oval biçimde olan 334 ton ağırlığında düşey silindir kazandır. Kazanın alt eliptik bölümünün içinde reaktör çekirdeği ve içsel elemanlar bulunur. Yukarıdan aşağı doğru bakıldığında reaktör, üst kısmına saha izlemede kullanılmak üzere monte edilmiş sensör kabloları yararına reaktör ile nozulları ayarlamak ve korumak amacıyla kullanılan işletim mekanizmaları ve kontrol elemanları ile sıkıca mühürlenir.

4 REAKTÖR OLACAK

Türkiye’nin yapımına devam edilen ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS projesinde, 4 adet Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörü bulunacak. Her reaktörün kapasitesi ise 1200 MW (megawatt) olacak. Bugüne kadar Rus tarafının finanse ettiği Akkuyu NGS projesi, ‘yap- sahip ol- işlet’ modeline uygun olarak gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.


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