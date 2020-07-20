Akıncı’ya suikast tehdidi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Doğu Akdeniz isimli twitter sayfasındaki yorumlarda suikast iması yapıldı.

Mustafa Pişken isimli kullanıcı bir yorumunda “Kolayı var yollayın 2 tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in “Ekim ayındaki seçimlerde Akıncı’nın seçilmesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz jeopolitiği için felakettir” sözleri üzerine, 1994 yılında Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı ve ardından da 2000 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan Mustafa Pişken “Kolayı var yollayın 2 tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” dedi.