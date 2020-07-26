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Akıncılar köyünde eylem
Akıncılar ile güneydeki Limya arasında geçiş noktası açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla gerçekleştirilen eylem başladı.
Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya geçiş noktasının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenledi.
Köy meydanında toplanan eylemciler, Limbya’ya geçiş noktası açılması istenen yere yürüyüşe geçti ve geçiş noktası açılması talep edilen yerde basın açıklaması yaptı.