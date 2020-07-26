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Akıncılar köyünde eylem

26 Temmuz 2020
Akıncılar, Limya, Lurucina, Kapı İnisiyatifi, eylem

Akıncılar ile güneydeki Limya arasında geçiş noktası açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla gerçekleştirilen eylem başladı.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya geçiş noktasının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenledi.

Köy meydanında toplanan eylemciler, Limbya’ya geçiş noktası açılması istenen yere yürüyüşe geçti ve  geçiş noktası açılması talep edilen yerde basın açıklaması yaptı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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