Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı BRT’de yayınlanan Seçim 2020 programında açıklamalarda bulundu.

Türk demokrasisinin üzerine titrediklerini söyleyen Akıncı, “15 Temmuz darbe girişiminde açıkça Türk demokrasisine sahip çıktık, destek verdik. Belki siz kimsiniz diyorsunuz. Küçüğüz ama yüreğimiz büyüktür, küçüğüz ama demokratik inanışlarımız büyüktür” dedi.

Şahsına destek istemediğini ifade eden Akıncı, “Demokrasimize saygı istiyorum. Pazartesi gününden itibaren Türkiye ile yeni bir sayfa açılmasını talep ediyorum. Göreceksiniz Türkiye ile ilişkilerimiz daha iyiye gidecektir” şeklinde konuştu. Akıncı, “Biat değil, özgürlük diye boşuna söylemiyoruz” dedi.