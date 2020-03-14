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Akıncı’dan sağlık çalışanlarına: “İyi ki varsınız”

14 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Akıncı 14 Mart ile ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Her yıl tıp bayramı olarak kutlanan 14 Mart’ı bugün bambaşka bir atmosferde karşıladık. Dünyanın en ücra köşelerinde bile kendini gösteren korona virüs vakaları artık tüm gündemlerin ana konusu oldu. Ülkemizde de bu tehditle karşı karşıyayız.

Sağlık örgütlerimiz başta olmak üzere, bir çok doktor ve sağlık uzmanımız, bilimin ve diğer ülkelerde yaşanmakta olan deneyimin verileri ışığında gerekli önerileri yapmakta, bizleri uyarmaktadırlar. Şu ana kadar yaptığım ne varsa, hep o uyarılara kulak vererek yaptım. Yapmaya da sonuna kadar devam edeceğim. Böylesi bir günde belki bayram kutlaması yapılamaz ama bu alanda hizmet veren tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına özverili çabalarından dolayı teşekkür edilir. İyi ki varsınız…”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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