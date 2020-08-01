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Akıncı’dan hükümete eleştiri: Talebime tam olarak uyulmadı

1 Ağustos 2020
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni Covid-19 vakaları ile karşılaşmaya başlamış olduğumuzu, bunların da halkı endişelendirdiğini söyledi. Bu süreçte sağlık kurulu uyarılarını dikkate almak zorunluluğu olduğunu söyleyen Mustafa Akıncı benim ta başından beri “Salgın sürecinde rotayı sağlık çizsin, siyaset bunu takip etsin” talebime tam olarak uyulmadı dedi.

Açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni vaka olmadan geçirdiğimiz iki ayı aşkın bir süreden sonra yine yeni vakalarla karşılaşmaya başladığımızı biliyorsunuz. Bu durum sizleri haklı olarak endişelendiriyor. Kuşkusuz sonsuza kadar kapalı olarak kalamayacağımıza göre, bir açılım yapılması gerekliliğini toplumumuzda kabul etmeyen yoktur. Ancak tüm bu süreçte bilim insanlarının, uzman doktorların ve özellikle de yetkili olması gereken sağlık kurullarının uyarılarını dikkate almak zorunluluğu vardır. Bu önemli ilkeye, yani benim ta başından beri  “Salgın sürecinde rotayı sağlık çizsin, siyaset bunu takip etsin.” talebime tam olarak uyulmadığını da belirtmek zorundayım. Açılım süreci olayın sağlık boyutu yeterince dikkate alınmadan uygulanırsa o zaman da yeniden kapanmak zorunluluğu doğabilir. Bu, öyle inanıyorum ki hiç kimsenin arzu ettiği bir durum değildir.”

 


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