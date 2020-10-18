Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Şehit Ertuğrul İlkokulu 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra konuşan Mustafa Akıncı, seçim süreci boyunca emeği geçen basın mensupları, sandık görevlileri ve adayların yanında yer alan herkese teşekkürlerini iletti.

Akıncı,“Umarım Kıbrıs Türkleri olarak ileride bir gün geriye dönüp 18 Ekim 2020’ye baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin gurur günü olarak anımsarız” dedi.

Akıncı, “Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi