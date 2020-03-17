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Akıncı: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur

17 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustaf Akıncı, “Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur  “dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün koronavirüse ilişkiin yeni bir değerlendirme videosu paylaştı.

“İçinde bulunduğumuz koşullarda halkımızın sağlığından öte düşünecek başka bir şeyimiz yoktur” diyen Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda hükümeti, muhalefetteki partileri, yargısı, savcılığı, meclisi ile beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse varıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman vurguladığım gibi içinde bulunduğumuz koşullar hızlı hareketetmeyi de gerekli kılıyor. Atacağımız adımları vaktinde atmazsak, daha sonra atmak zorunda kaldığımızda çeşitli gecikmelerin bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz. Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur. Geriye kalan iradedir ve bu iradenin de bir an önce gösterilmesinde büyük fayda vardır.

Sağlık konuları ile ilgili gönüllük esasına göre davette bulunduğum Sağlık Bakanlığı yapmış 4 arkadaşımız, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanımız ve Başhekimlik yapmış 2 arkadaşımız ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulumuz oluşturuldu. Bu konuda yapacakları danışmanlık Kıbrıs Türk toplumunun daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır.”




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