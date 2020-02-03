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Akıncı, seçim için hukuk bürosu oluşturdu

3 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını Çarşamba akşamı halkla paylaşıyor. Akıncı, seçim süresince kendisiyle çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Seçim süreci boyunca gerekli durumlarda hukuki görüş verecek olan hukuk bürosunun, “aynı zamanda sosyal medyada şimdiden işaretleri görülen çirkin karalamalar ve iftiralara karşı da her türlü hukuki girişimi yapacağı” belirtildi.

Akıncı, adaylık kararını Çarşamba saat 19.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta “Güven ve Kararlılık Gecesi” adıyla düzenlenecek etkinlikte açıklayacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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