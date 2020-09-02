Akıncı: İki toplumlu spor komitesi önerildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Havadis’i ziyaretinde spor konusundaki girişimlerini anlattı…

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün gazetemizin konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Spor Müdürümüz Ahmet Özsoy’un spor konusundaki sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylarının spor konusundaki düşünceleri ve açıklamaları sonrası, kendisinin görevde olan bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir girişimi veya düşüncesi olup olmadığı yönündeki soruya Akıncı, Cumhurbaşkanlığı isminin verildiği kupa ve spor organizasyonlarını hatırlattı.

Kendi cumhurbaşkanlığı döneminde birçok branşta “Cumhurbaşkanlığı Kupası” adı altında organizasyonların gerçekleşmesini sağladıklarını ve bunların 3-4 sene önceden başladığını hatırlatan Akıncı, ellerinden geldiği kadar spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İKİ TOPLUMLU SPOR KOMİTESİ

Kıbrıs sorununun görüşüldüğü müzakerelerde “spor” başlığının yeri ve spor komitesinin neden oluşturulamadığı yönündeki soruya da Akıncı 2019’da yaptığı girişimi tekrar açıklayarak cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılan müzakerelerde “İki Toplumlu Spor Komitesi” kurulması önerisini kendilerinin yaptığını ve bunun üzerine çalışma başlatıldığını açıkladı. Akıncı, dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle müzakerelerin de gerçekleşememesi üzerine, bu çalışmaların da ilerletilemediğini belirtti.