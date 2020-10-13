Akıncı: Hep beraber güven, kararlılık ve ortak irade

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak teşekkür ettiğini söyledi.

Açıklamanın tamamı:

CTP Parti Meclisi kararı sonrasında parti Genel Başkanı sayın Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak teşekkür ettim. Ortak gücümüz olan irademizle 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek bu önemli sınavdan başarı ile çıkacağımıza olan ortak inancımızı paylaştık. Hep beraber güven, kararlılık ve ortak irademizle yola devam ediyoruz.