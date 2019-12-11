Akıncı: Berlin sonrası yayımlanan metin, BMGK’nın 716 sayılı kararı nedeniyle önemlidir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin Görüşmesi sonrasında BM tarafından yayımlanan metinde, 2 kesimli, 2 toplumlu çözümün teyit edildiğini belirtti.

Akıncı, metnin, etkin katılımı kapsayan BM Güvenlik Konseyinin 716 sayılı kararına dayandırıldığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu metin bu yüzden önemlidir”dedi.

Burdaki en önemli hedefin, stratejik anlaşma hedefi olduğunu da söyleyen Akıncı, “Bu tam da bizim anlatmaya çalıştığımız; sırf müzakere etmek için müzakere olmayacağını anlatan bir metindir. Ben bu yüzden bu açıklamayı önemsedim”dedi.

BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’in “Berlin ve Ötesi” ortak özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk olarak Crans Montana’dan sonra yaşanan süreci anlattı.

Akıncı, Crans Montana’dan olumlu bir sonuç çıkmayınca Genel Sekreterin taraflara değerlendirme yapmalarını söyleyerek süre tanıdığını anlattı.

Bu süreçte yaşanan gelişmeleri anlatan Mustafa Akıncı, Anastasiadis’in bu dönmede farklı söylemlerle gündeme geldiğini söyledi.

Mustafa Akıncı, Genel Sekreter Guterres’in Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilen görüşmelerde 3’lü ve 5’lü görüşmeleri değerlendirdiğini ve ilk aşamada 3’Lü bir görüşme yapma kararı aldığını belirtti.

Akıncı, Berlin’in aniden ortaya çıkan bir sonuç olmadığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Özel Yayın aracılığıyla Berlin’den çıkan sonucu halka anlatmak istediğini belirterek, Berlinle ilgili değerlendirmelerin easa dayandırılması gerektiğini söyledi.

Berlin’e gitmeden siyasi partilerle görüştüğünü anımsatan Akıncı, bu görüşmede, çözüm çabalarını yeniden rayına oturtmak ve sırf müzakere etmek için değil, önümüzdeki yolu biraz daha belirgin hale getirmek için Berline gideceklerini söylediğini anlattı.

Akıncı, “Berlin Görüşmesi sonrasında yayımlanan metinde, 2 kesimli, 2 toplumlu çözüm teyid edilirken, Metinin 716 sayılı karara dayandırıldığına vurgu yaptı.

Bu kararın etkin katılımı kapsayan bir karar olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı,“Bu metin bu yüzden önemlidir”dedi.

Mustafa Akıncı, yayınlanan metnin 3 tarafın da onayıyla yayınlanmış bir metin olduğunu belirterek bunun önemine dikkat çekti.

Genel Sekreter’in bu metinde 5’li, bir toplantı için çalışmayı teyyit ettiğini de belirten Cumhurbaşkanı, tüm tarafların bu aralar, 5’li bir görüşme için acelesi olmadığını ve görüşmenin Nisan seçimlerinden sonraya kalacağını söyledi.

5’li görüşmenin 5+Birleşmiş Milletler olarak açıklandığını anımsatan Akıncı, bu görüşü desteklediklerini belirtti.

Burdaki en önemli hedefin, stratejik anlaşma hedefi olduğunu söyleyen Akıncı, “Bu tam da bizim anlatmaya çalıştığımız; sırf müzakere etmek için müzakere olmayacağını anlatan bir metindir”dedi.

Akıncı, “Yani bizim olan fikir, şimdi BM’nin ve dolayısıyla Anatasiadis’in de fikri olmuş oldu”diye konuştu.

Henüz oluşmayan referans kavramları için yardımcı olacağını belirten Genel Sekreter’in, 5+BM katılımlı bir toplantı için de taahütte bulunduğunu ifade eden Akıncı, “Ben bu yüzden bu açıklamayı önemsedim”dedi.

Süreç gerçekler üstünden değerlendirilirse buna hiçbir sözü olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı, ancak bunun dışındaki eleştirilerin haksızlık olduğunu söyledi.

Masada farklı ve geçerliliği olan farklı bir seçenek var mı? diye soran Akıncı, 1. Her ne yapılırsa müzakere ile yapılacağını, 2. BM çatısı altında yapılacağını bundan başka bir unsurun ise bulunmadığını belirtti.

Akıncı, 2 kesimlilik ve dönüşümlü başkanlığın da bu belgeyle teyit edilmiş olduğunu ifade etti.

“Belki Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylar, BM Genel Sekreteri Guterres’in bu noktada bize yardımcı olmaya hazır olduğunu söylemesinde etkendir” diye konuşan Akıncı, Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’nden de aldığı ışıkla Kıbrıs sorununa yardımcı olmak istediğini söyledi.

Akıncı, “Çünkü Kıbrıs sorunun çözümü birçok konuyu düzeltecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres çerçevesindeki konuları iyi değerlendirmek gerektiğini belirterek, “Orada Soyut ve somut konular vardır.

Somut konular; dönüşümlü başkanlık, etkin katılım ve mülkiyet konusudur. Somut olmayan konular ise, güvenlik ve garanti meselerleridir”dedi.

Olası bir anlaşmada iki kesimli yeni bir düzen kurulacağından bahsedildiğini anlatan Akıncı, “Bizim temel olarak bakmamız gereken şudur; 1 eşitlik, 2 özgürlük, 3 güvenlik. Güvenliğimizi içermeycek bir sistem bizim halkımızın kabul edebileceği bir şey değildir. Ancak güvenlik konusunun nasıl olacağının konuşulması lazım. Konuşmaktan korkmamalıyız. Artık 1960’ta yaşamıyoruz”ifadelerini kullandı.

“Son tahlilde referandumla ne olacağına burası karar verecek” diyen Akıncı, “hiç kimse 1974 öncesine döndürecek bir anlaşmayı kabul etmez. Hiçkimse oraya dönemk istemez o nedenle bu konuda kaygı duymaya gerek yok” diye konnuştu.

Akıncı, Türkiye’nin Libya ile attığı adımın, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü dışlayan bir anlayışla, Türkiye’yi Antalya körfezine sıkıştıracak bir anlayıştan kaynaklandığını anlattı.

Mustafa Akıncı, Türkiye’nin de etkiye tepki olarak Libya ile böyle bir anlaşmaya gittiğini söyledi.

“Türkiye çağrı yaparak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haricinde diğer tüm ülkelerle oturup konuşmaya hazır olduğunu söylüyor.”diyen Akıncı,

bunun Türkiye’nin karşı bir hamlesi olduğunu belirtti.

Akıncı,“Bunun neden yapıldığını anlamak mükündür”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm olmadığı sürece Doğu Akdeniz’in sorun yaratmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Akıncı, “Türkiye’nin komşu ülkelerle yaşadığı zaafiyeti giderilirse, en başta Türkiye, ama diğer ülkeler için de iyi olacaktır. Çünkü Türkiye görmezden gelinebilecek bir ülke değil. Ancak diğer ülkeler de kendilerine göre önemlidir. Dolayısıyla buradaki zaafiyet giderilirse herkesin faydasına olacaktır.” diye konuştu