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Akıncı: ABD’nin almış olduğu bu kararın yanlışlığını vurguladım

1 Eylül 2020
Mustafa Akıncı, Büyükelçisi Judith Gail Garber, ABD, Güney Kıbrıs, silah, Kıbrıs,

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşam ABD Akredite Büyükelçisiyle yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

İşte o paylaşım:

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) GKRY’ye akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.
Garber’in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmemizde, ABD’nin, savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararı tarafıma iletildi.
Garber, ABD’nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades’e alınan bu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti.
Büyükelçi Garber’e, ABD’nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını söyleyerek, alınan bu kararın yanlışlığını vurguladım.
Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de silahlanma çabalarına katkı yapmak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini ifade ederek, ABD’nin bu kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirttim.


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