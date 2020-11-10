AKEL: Demokrasi ve İrade mücadelesiyle dayanışma içerisindeyiz

Bu akşam gerçekleştirilen “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne desteğini sunan AKEL, “Kıbrıslı türklerin Demokrasi ve İrade mücadelesiyle dayanışma içerisindeyiz” kelimelerini kullandı.

AKEL:

“Başka hiç kimse karışmaksızın, Kıbrıslıların kendi içişleri hakkında kendilerinin özgür ve demokratik bir şekilde karar verecekleri bir ada için ortak mücadeleyi, Kıbrıs’ı ve halkını yeniden birleştirecek federal çözüme ulaşma hedefiyle iç içe bir mücadeleyi paylaştığımız Kıbrıslı türk ortak mücadele arkadaşlarımızın “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” sloganıyla bugün gerçekleştirdikleri eylem vesilesiyle, mücadeleleriyle tam dayanışmamızı ifade ediyoruz.”