Akdağ: Kıbrıs, siyasi çözüm olsa da olmasa da kalkınacaktır…

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak işler olduğuna değinerek konu hakkında projelerin bir bir hayata geçirileceğine değindi.

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programına konuk oldu.

Akdağ soru üzerine Kuzey Kıbrıs’taki yatırımlardan bahsetti. Akdağ: “Kıbrısla ilgili bana verilen görev bu zaten, KKTC – TC arasında Ekonomik Kalkınma İşbirliği anlaşması vardır. Türkiye olarak KKTC’ye finansman desteği sağlıyoruz.

3.5 milyar TL’lik desteğimiz vardır. Her zaman tümünü kullanmadık. Bu yıl yoğun kullanmaya gayret edeceğiz. Bankacılık sektörü açısından, mali disiplin açısından KKTC’de yapılacak iş vardır.” dedi.

Ülkeye gelen su projesini de değerlendiren Akdağ, “Çok kaliteli su içiyorlar. Ama belediyelerin alt yapısı eksikti. Onların tamamlanması lazım. Giden suyun yüze 40’ı içme suyu olarak kullanılıyor. Gerisini Mesarya ve Güzelyurt ovalarında kullanabiliriz. Yollar var, sağlık reformu var. Burada olduğu gibi şehir hastaneleri şeklinde işleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kıbrıslıların Türkiye ile bağlarının güçlü olduğuna da değinen Akdağ, “Proplemler ile karşılaşıyoruz, bir gazetenin terbiyesizliği vardır. Türkiye’yi işgalci göstermeye çalıştı. Bu gazete KKTC çıkarlarına aykırıdır. Buna benzer marjinal gruplar vardır. Ama oradakiler Türk milletinin evlatlarıdır” dedi.

Akdağ öte yandan siyasi çözüm olsa da olmasa da KKTC’nin kalkınacağına dikkat çekerek, “Zenginleşip refah içerisinde yaşasınlar KKTC’deki ekonomik varlıklardan birisi de turizm. Vakıf eserleri var. Onlar için de geliştirmeler yapılıyor.” diye konuştu.