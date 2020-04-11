Akbaşak: Sağlık Bakanlığı duaya çıksın

Kimya Bilim Uzmanı Özbir Akbaşak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin son açıklamalarını eleştirdi.

Akbaşak: Sağlık bakanlığı yağmur duasına çıkıldığı gibi duaya çıksın

Pilli’nin, ’15 bin kişiye test yaparsak, 5 bin pozitif çıkarsa, o zaman ne yapacağız’ sözlerine tepki gösteren Akbaşak, “Bir bilim insanı olarak duaya çıkılması önerisinde bulunuyorum” dedi.

Akbaşak’ın, paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Sağlık bakanı açıklama yapıyor:

“Şimdi biz 15 bin kişiye test yaparsak 5 bini pozitif çıkarsa, biz bu 5 bin kişiye nasıl bakacağız. Çıkar.. çıkaaarr… Bulaştıysa çıkacaaaakk.. Bizim 5 bin PCR testimiz mi var? Yoookk”

Tamam o zaman. Nasil ki yağmur duasına çıkılıyordu. Hep birlikte sağlık bakanlığı bence duaya çıksın. Çözüm bence bu. Eleştirmiyorum sadece bir bilim insanı olarak öneride bulunuyorum duaya çıkın bakanım sonuçta dediğiniz gibi çıkar. çıkaaarr…!

Bu arada “Son 3 vaka maalesef ki yurtdışı kaynaklı” dedi sayın bakan. Sanırım Allah’tan yurtdışı kaynaklı diyecekti. Çünkü tehlikeli olan yurdun içinde kaynağını bilmediğimiz bir vakadır. Buda bilinsin. O kadar bilim konseyi o kadar bilim kurulu yapılan açıklamalara bakın oturup ağlamak istiyorum dinledikçe… Türkiye Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yı biraz dinleyin, nasıl konuya hâkim biraz örnek alın”