Akaryakıta rekor zam Bakanlar Kurulu gündeminde

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam önerisi Bakanlar Kurulu gündeminde.

Bakanlar Kurulu, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 3 TL 93 kuruş, Euro Diesele 6 TL 32 kuruş zammı da görüşecek.

Haftada bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu. Yeni fiyatların Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Önerilen Fiyatlar

95 Oktan Benzin 18.66 TL

98 Oktan Benzin 18.91 TL

EuroDizel 20.94 TL

Gazyağı 19.36 TL

4 Mart’ta zamlanmıştı

KKTC’de akaryakıt fiyatlarına en son 4 Mart tarihinde zam yapılmıştı. Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzin 13.70 TL’den 14.73 TL’ye 98 oktan kurşunsuz benzin 13.94 TL’den 14.97 TL’ye, Euro dizel 13.56 TL’den 14.62 TL, gaz yağı ise 13.36 TL’den 14.13 TL’ye yükselmişti.