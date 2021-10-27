Akaryakıt fiyatlarına zam Resmi Gazete’de yayınlandı

Akaryakıt fiyatlarına zam Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

Her 15 günde bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu.

Buna göre, 7.84TL’den satılan 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 8.80 TL, 7.99 TL’den satılan 98 Oktan Kurşunsuz Benzin 8.96 TL, 7.30 TL’den satılan Euro Diesel 8.44 TL ve 7.27 TL’den satılan Gazyağı ise 8.39 TL’ye yükseldi.

Bakanlar Kurulu’nun zam kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 8.80 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 8.94 TL

Euro Dizel: 8.44 TL

Gazyağı: 8.39 TL

Eski fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 7.84 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 7.99 TL

Euro Dizel: 7.30 TL

Gazyağı: 7.27 TL