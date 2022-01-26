Akaryakıta zam kapıda

Akaryakıt fiyatlarına zam Bakanlar Kurulu gündeminde.

Bakanlar Kurulu, Gazyağına 1 TL 54 kuruş, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine 95 kuruş, 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 95 kuruş ve Euro Diesel 1 TL 32 kuruş zammı da görüşecek.

Haftada bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu.

Önerilen zamlı rakamlar şöyle:

95 Oktan: 12.60

98 Oktan: 12.84

Euro Dizel: 12.55

Gazyağı: 12.67

Akaryakıt fiyatları en son 15 Aralık 2021 tarihinde zamlanarak kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 11.65 TL, 98 oktanın fiyatı 11.89 TL, Euro Diesel’in fiyatı 11.23 TL, gazyağının ise 11.13 TL olmuştu.