Akaryakıt fiyatlarına büyük zam Bakanlar Kurulu gündeminde

Akaryakıt Birimi 95 ve 98 oktan benzinde 5.40 TL zam önerdi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt Birimi 95 ve 98 oktan benzinde 5.40 TL zam önerdi.

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam önerisi yeni kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddelerinden biri olacak.

Bakanlar Kurulu yapılan öneriyi onaylarsa 95 ve 98 oktan benzin fiyatları 23.50 TL’nin üzerine çıkmış olacak.

Önerilen zamlı fiyatlar

95 oktan benzin 23,54

98 oktan 23,78

En son 14 Nisan 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına litre başına 70 kuruş zam yapılmıştı.

95 oktan benzin 18.14

98 oktan 18.38