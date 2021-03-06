Akar: Ada’da tek çıkış yolunun iki devletli çözüm olduğunu artık herkes görmeli

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin bir açıklama da Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi.

Akar, Ada’da artık tek çıkış yolunun iki devletli çözüm olduğunu herkesin görmesi gerektiğine işaret ederek, “Rumların bu uzlaşmaz tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri ve oradaki Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Onların egemen ve eşit unsurlar olduklarını bilmeleri lazım. Bu konuda AB’nin de stratejik körlüğünün sona ermesini temenni ediyoruz” dedi.

Hulusi Akar, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesinin önemli bir gelişme olduğunu da belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis fırkateyninden Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takibi sırasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değindi.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli meselesi olduğunun altını çizen Akar, “Bizim Türkiye olarak 1974’teki bakışımız neyse şu anda da hepimiz aynı noktada, anlayış içindeyiz. Bunu da herkesin bilmesi lazım” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör olduğunu belirten Akar, şöyle konuştu:

“Garantörlük anlaşması çerçevesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının varlığını yanlış yerlere çekmenin kabul edilemez olduğunu, bu mevcudiyetin de uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini tüm muhataplarımıza hatırlatmak istiyorum. Yapılan çarpıtmaların, gerçeği yansıtmayan açıklama ve girişimlerin Rum tarafına ve Yunanlara fayda sağlamadığını da bilmeleri gerek. Rumların bu uzlaşmaz tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri ve oradaki Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Onların egemen ve eşit unsurlar olduklarını bilmeleri lazım. Bu konuda AB’nin de stratejik körlüğünün sona ermesini temenni ediyoruz. Oradaki gelişmeler maalesef tek gözlükle, Rum gözlüğüyle görülmektedir. Bu da kesinlikle uluslararası hukuka ve gerçeklere uygun değil”

Ada’da artık tek çıkış yolunun iki devletli çözüm olduğunu herkesin görmesi gerektiğine de işaret eden Akar, bir an önce bunun gerçekleşmesinin önemine değindi.

Üçüncü tarafların da bu konuda objektif olmasının önemini vurgulayan Akar, dost ve müttefiklerin buradaki gelişme ve sorunları akıl-mantık çerçevesinde değerlendirmelerini isteyerek, konulara duygusallıktan, tarafgirlikten uzak, objektif bakılması gerektiğini söyledi.

Akar, Avrupa Birliği’nin bu konuda bir taraf olmaktan çıkıp bir ara bulucu rolünde sorunun çözümlenmesine katkı sağlamasını beklediklerini de belirtti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de işaret eden Akar, Mısır’ın Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye’nin daha önce ilan ettiği ve Birleşmiş Milletlere bildirdiği sınırlara saygılı yapmasını olumlu olarak değerlendirdi.

Akar, “Bu, çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz” dedi.