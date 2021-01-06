Akansoy: Yarın UBP’nin Meclis Başkan adayı başarılı olmalıdır

CTP Milletvekili Asım Akansoy, yarın tekrar yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaparak, UBP’nin Meclis Başkan adayının seçilmesi gerektiğini aksi takdirde hükümet krizine dönebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, BRT ekranlarında yayınlanan ‘50+1’ programına konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akansoy, yarın gerçekleşecek olan Meclis Başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaparak, CTP olarak bir Meclis Başkanı adayı göstermenin çok etik olmadığını ifade etti. Akansoy, Meclis Başkan Yardımcılığı’nın zaten muhalefette olduğunu aktararak, hükümet ile bir uzlaşı sağlanamazsa yeni bir çözüme gidileceğini belirtti.

Sürdürülebilir olması adına yarın Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayının başkan olarak seçilmesi gerektiğini belirten Akansoy, aksi takdirde, hükümet krizine dönüşeceğine dikkat çekerek, erken seçimin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Akansoy, CTP’nin Meclis Başkan Yardımcısını çıkaracağını da bir kez daha yineledi.

“PARTİLER KENDİ İÇ HUZURUNU SAĞLAMALI”

CTP Milletvekili Akansoy, UBP’nin içerisinde oluşan krizin, ülkede bir kriz doğurmasına neden olduğunun da altını çizerek partilerin kendi iç huzurunu sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Pazartesi günü oluşan komiteler hakkında da açıklama yapan Asım Akansoy, “Bir yasa geldiğinde oy birliği ile komiteden çıkması için destek veriyoruz. Bu dönemin kendine özel bir durumu olacaktır tabi ki… Muhalefetle birlikte hareket edilmesi gerekiyor” dedi.

“BU HÜKÜMETİN NASIL SÜRDÜRÜLECEĞİNİ GÖRECEĞİZ…”

Koronavirüs kaynaklı sorunlar ve yönetsel problemler olduğunu aktaran Akansoy, mevcut hükümetin görev yapmasında yararlı olduğunu düşündüklerini belirtti.

CTP olarak sıkıntıların büyük olduğunu da gördüklerine işaret eden CTP’li vekil, şu ifadeleri kullandı: “Güvensizlik görüntüsünün verildiğini görmekteyiz. Bu hükümetin nasıl sürdürüleceğini göreceğiz. Böyle bir ortamda erken seçime gidilebilir, ancak böyle bir ortamda sakinliğe ve sağduyuya ihtiyaç vardır. Hükümet kurulur kurulmaz, erken seçim sinyallerini verdik zaten. İlgili yasaların çıkarılmasında halkın beklentisini karşılama konusunda sıkıntı yaşanırsa, erken seçim kaçınılmaz olacaktır. Bu kısa dönemde konuya hâkim olan insanların, devam etmesi gerekiyordu. Zamana ihtiyaç vardır… Bizim için önemli olan halktır…”