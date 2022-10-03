Akansoy: Kıbrıslı Türklerin uzlaşı kültürünün geriletildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı bugün başladı.

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adına konuşan CTP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, başarılı bir yasama yılı dileğiyle başladığı konuşmasında, Meclis çalışmalarının verimliliği ve üretkenliğinin demokrasinin kalitesi ve siyasetin itibarının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Akansoy, halktan kopuk bir anlayışın ve Anayasanın ihlalinin güven sorunu yaratacağını belirtti.

Halkın iradesinin siyasete yansımasının Anayasayla güvence altına alındığını söyleyen Akansoy, Kıbrıslı Türklerin uzlaşı kültürünün geriletildiğini savundu.

Akansoy, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme isteğinin önemine vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs’ta iradenin Kıbrıs Türk halkında olduğunu söyledi.

Her halkın kaderini özgür iradesiyle belirlediğini dile getiren Akansoy, varolan durumun sürdürülebilir olmadığını ve geçen yasama yılının sıkıntılarla geçtiğini savundu.

Yerel seçim tarihi ve belediyelerin birleştirilmesi konularında uyarılarının dikkate alınmadığını savunan Akansoy, “Meclis, Anayasa’ya rağmen yasa düzenlemesi yapabilir mi?” diye sordu.

Akansoy, son yapılan araştırmalarda, kurumlar ve hükümete güvenin düştüğünün görüldüğünü dile getirerek, “halkın görüşlerini yansıtmayan ve beklentileri karşılamayan” hükümetin meşruluk tartışmaları yarattığını iddia etti.

Külliye konusunun sağduyuyla değerlendirilemediğini, CTP’nin toplumsal gerileme ve kışkırtmalara prim vermeyeceğini savunan Asım Akansoy, yürürlükteki mevzuata göre yapılması gereken projenin gayri yasal bir şekilde yapıldığını iddia ederek, bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Akansoy, külliyenin öncelikli olmadığını söyleyerek, hükümete halkın beklentilerine sahip çıkma çağrısı yaptı.