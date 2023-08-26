Akansoy: “Dini inançlar üzerinden politik manevra yapılmasını reddediyoruz” - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Akansoy: “Dini inançlar üzerinden politik manevra yapılmasını reddediyoruz”

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy dini inançlar üzerinden politik manevra yapılmasını reddettiklerini açıkladı.

 


CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akansoy, Limasol’da dün akşam Cedit Camisi’ne kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırı nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek, son dönemde Kıbrıs’ın her iki yanında, inançlar üzerinden politik manevra yapma alışkanlığının  gelişmeye başladığını ve bu tehlikeli alışkanlığın dini mekanlar üzerinde baskı oluşturmaya başladığını kaydetti.

 

Akansoy, ”Bizler, Kıbrıs adasında yaşayan her inanca mensup kişinin özgürce inancını yaşaması ve kardeşlik hukukunu geliştirerek barış içerisinde bir arada var olması için dini inançlar ve mekanlar üzerinden politik manevra yapılmasını bir kez daha reddediyoruz.” dedi.

 

 Güney Kıbrıs’ta bulunan güvenlik birimlerinin Cedit Camisi’ne yapılan saldırıyı aydınlatmasının ve gerekli cezai soruşturmayı yürütmesinin  son derece önemli olduğunu vurgulayan Akansoy, her türlü provokasyon veya provokasyon algısı yaratacak adımların önlenmesi için gerekli soruşturmaların süratle yapılması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

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Tags:CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy
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