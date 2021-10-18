Akansoy: Biz, Kıbrıslı Türkler kendi geleceğimizin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz

CTP Milletvekili Asım Akansoy Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hedef aldı.
CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi. Akansoy açıklamasında “Yandaşlarınız, Anastasiadis’in iki ayrı devlete hazır olduğunu, bunu kabul ettiğini ancak bizim bunu söyleyecek bir Liderimiz olmadığı için, yol alamadığımızı söylüyorlardı. Ne oldu Sn Tatar ? KKTC: Kosova, Singapur, Dubai olacaktık Sn Tatar, ne oldu ? 25 bin dolar yıllık milli gelir der, havaya uçardınız ne oldu ? Kuzey Kıbrıs’ı Ortadoğululaştırdınız Sn Tatar. Memleketi sırf uluslararası şov adına kışlaya çevirdiniz… Şimdi size sorulduğunda giden gitsin diyorsunuz değil mi? Öyle söylüyormuşsunuz gençler için, nasıl olsa gelen var diyor muşsunuz, öyle değil mi? Ağır bir müdahaleyle sizi seçtiren Ankara ile tarihimizde olmayacak kadar büyük bir kriz ile karşı karşıyayız. Yönetemediniz.” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle: