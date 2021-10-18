Akansoy: Biz, Kıbrıslı Türkler kendi geleceğimizin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz

1 yıl

Bir yıl hem çok zor hem de çok çabuk geçti.

Önümüzdeki yıllar da aynı şekilde zor ve çabuk geçecek.

Size şunu sormuştum :

“Tamam adayı birleştirmek istemiyor, iki ayrı devlet istediğinizi söylüyorsunuz. Bizim gibi düşünmenizi beklemiyoruz zaten, haşa. Ancak sürdürdüğünüz siyasetin, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını nasıl koruduğunu anlatmak zorundasınız.

Yani, bu siyaset ile Avrupa Birliği üyesi devletler ile nasıl bir ilişkimiz olacak; AB kurumları ile nasıl olacak ; BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri ile nasıl olacak ; Güney Kıbrıs ile nasıl olacak ; İslam İşbirliği Teşkilatı ile, ‘dost ve kardeş’ olduğu ifade edilen Azerbaycan ile nasıl olacak ;… tüm bu ilişkiler üzerinden Kıbrıslı Türkler nasıl bir gelişme sağlayacaklar. AB Yeşil hat tüzüğü nasıl genişleyecek; AB Mali Yardım Tüzüğünde ilerleme olacak mı; AB’ye doğrudan ticareti öngören Doğrudan Ticaret Tüzüğü hayata geçebilecek mi? AP ve AKPA temsiliyetlerimiz nasıl bir değer bulacak ?

Ekonomik ve siyasi konular nasıl gelişip, ileriye taşınacaklar ? Sizin bu iki ayrı devlet siyasetinizin sonucunda, ihracatımız nasıl artacak, ekonomik yeterliliğimiz nasıl sağlanacak, gençlerimizin göçü nasıl engellenecek, önü nasıl açılacak ? Nasıl, nasıl, nasıl ? “

Bu soruya hiç yanıt vermediniz, veremediniz.

Son bir yıl içerisinde ne herhangi bir ülke KKTC’de Ticaret Ofisi açabildi, ne de doğrudan uçuşlarda bir ilerleme oldu. KKTC’nin tanıtılması hikayesi baştan sona bir yalan ! Bu yönde tek bir adım atılmadı.

Bugüne dek müjde müjde diyerek, varolan belirsizliğe daha da belirsizlik kattınız, Sn. Tatar.

Tüm ilişkilerimiz bozulduğu gibi, halka rağmen oluşturduğunuz iki ayrı devlet teziniz resmi olarak dikkate dahi alınmadı.

En çok güvendiğiniz ‘pen-holder’ İngilizler, siyasi eşitliğe dayalı tek egemenlikli Federasyon dedi. Aynısını, Rusya, ABD, Fransa, Çin de defalarca ifade etti. AB üyesi 27 devlet baştan sona aynısını tekrarladı. BM dedi, baştan sona.

“Siyasi eşitliğe dayalı tek egemenlikli Federasyon”

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan tık yok. Azerbaycan’ın gündeminde bile değil. Katar falan ? diğer dost Afrika ülkeleri ?

Temsiliyet bağlamında çöküş dönemindeyiz. Konfederasyonu bile Türkiye’ye sormak zorundayım diyorsunuz.

Tek şansınız karşınızdaki kişi: Anastasiadis. Uluslararası ve yerel inandırıcılığını yitirmiş bir şahsiyetle dans ediyorsunuz, bugüne kadar geldik. Bundan sonra nasıl devam eder belli değil. Ama yatıp kalkıp ona dua etmeniz lazım.

Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak adına özgün bir siyaset yürütebilme iradeniz ne yazık ki yok. O iradeyi siz, sizi seçtirenlere verdiniz. Onlar ne derse o. Biat edenlerin, iradesi ve temsiliyeti olmaz. Kıbrıslı Türk siyasi tarihi bu kadar kendini kaybetmemiş, bu kadar silik, bu kadar yok hükmünde, bu kadar hiçleşmiş olmadı. Özne değil, sizi o koltuğa oturtan Ankara’nın nesnesi olduk. Ne bir görüş ne de bir duruş. Elde var sıfır.

Yandaşlarınız, Anastasiadis’in iki ayrı devlete hazır olduğunu, bunu kabul ettiğini ancak bizim bunu söyleyecek bir Liderimiz olmadığı için, yol alamadığımızı söylüyorlardı. Ne oldu Sn Tatar ?

KKTC: Kosova, Singapur, Dubai olacaktık Sn Tatar, ne oldu ? 25 bin dolar yıllık milli gelir der, havaya uçardınız ne oldu ?

Kuzey Kıbrıs’ı Ortadoğululaştırdınız Sn Tatar. Memleketi sırf uluslararası şov adına kışlaya çevirdiniz…

Şimdi size sorulduğunda giden gitsin diyorsunuz değil mi? Öyle söylüyormuşsunuz gençler için, nasıl olsa gelen var diyor muşsunuz, öyle değil mi?

Ağır bir müdahaleyle sizi seçtiren Ankara ile tarihimizde olmayacak kadar büyük bir kriz ile karşı karşıyayız. Yönetemediniz.

Kıbrıslı Türkler bunu hak etmiyor. KKTC vatandaşları yarattığınız krizi, gerilimi hak etmiyor.

Başaramadınız !