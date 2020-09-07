Akansoy: Araba devrilmeden önce

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak Covid-19’da artan pozitif ve yerel vakalarla ilgili olarak hükümete çağrıda bulundu.
Dr. Mustafa Akansoy acilen yapılması gerenleri madde madde sıraladı.
ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER( ARABA DEVRİLMEDEN ÖNCE)
1- HAVA VE DENİZ LİMANLARININ EN AZ 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI
2- OKULLARIN EN AZ 15 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI.
3- POZİTİF VAKA ÇIKAN BÖLGE VEYA KÖYLERE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN EN AZ 7 GÜN DURDURULMASI VEYA İZNE BAĞLANMASI. 7 GÜNÜN SONUNDA HALKIN PCR İLE TARANMASI.
4- DÜĞÜN, NİŞAN, TOPLANTI (AÇIK VEYA KAPALI ALANDA) V.B. EN AZ BİR AYLIĞINA İPTAL EDİLMESİ.
5- TÜM EĞLENCE FAALİYETLERİNİN EN AZ 30GÜNLÜĞÜNE YASAKLANMASI.
6- KARANTİNA TEDAVİ EKİBİNİN KORONA VIRUSÜ ALMA IHTIMALINE KARŞI DİĞER BÖLÜMLERDEN ÇALIŞACAK DOKTORLARIN ACİLEN BELIRLENMESİ.
Dr. Mustafa Akansoy
Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi