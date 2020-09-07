Akansoy: Araba devrilmeden önce

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak Covid-19’da artan pozitif ve yerel vakalarla ilgili olarak hükümete çağrıda bulundu.

Dr. Mustafa Akansoy acilen yapılması gerenleri madde madde sıraladı. ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER( ARABA DEVRİLMEDEN ÖNCE) 1- HAVA VE DENİZ LİMANLARININ EN AZ 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI 2- OKULLARIN EN AZ 15 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI. 3- POZİTİF VAKA ÇIKAN BÖLGE VEYA KÖYLERE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN EN AZ 7 GÜN DURDURULMASI VEYA İZNE BAĞLANMASI. 7 GÜNÜN SONUNDA HALKIN PCR İLE TARANMASI. 4- DÜĞÜN, NİŞAN, TOPLANTI (AÇIK VEYA KAPALI ALANDA) V.B. EN AZ BİR AYLIĞINA İPTAL EDİLMESİ. 5- TÜM EĞLENCE FAALİYETLERİNİN EN AZ 30GÜNLÜĞÜNE YASAKLANMASI. 6- KARANTİNA TEDAVİ EKİBİNİN KORONA VIRUSÜ ALMA IHTIMALINE KARŞI DİĞER BÖLÜMLERDEN ÇALIŞACAK DOKTORLARIN ACİLEN BELIRLENMESİ. Dr. Mustafa Akansoy Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi