Airkam Solar’dan Power GYM’e çevreci enerji

Airkam Solar Megawatt güneş santrali projelerinden sonra orta ölçekli iş yeri kurulumlarında tam hızla devam ediyor.

Airkam Solar Süpermarket, benzin istasyonu, yurt, sanayi bölgelerindeki iş yerleri, güvenlik şirketleri güneş enerjisi sistemlerinden sonra spor salonu güneş enerjisi projesini gerçekleştirip devreye aldı.

Power GYM direktörlerinden Yahya Özyahyalar ve Derviş Özyahyalar kardeşler çevreci bir yatırım yaparak artık spor salonundaki enerji tüketimini güneş enerjisi ile sağlayacakları projede Aircam Solar’ı tercih etti.

Güneş enerjisi projesinin teslimatını Airkam Solar Müdürü Aytunç Bahşi gerçekleştirmiştir.