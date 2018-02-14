Ailemin Adı Havadis… (Aşk bir ömür benimledir…)

Önceleri mevsim dönüşlerinde olurdu.

Sonra rutine girdi ve yaşlanma belirtisi saydım.

Yüksek kan basıncı nedeniyle doktorlar en az 8 saat diyordu.

6’ya razıydım fakat istikrarlı bir şekilde 5’e düştü.

Keyfini çıkarmaya başladım.

Televizyonda güzel bir film, kapağını dahi açamadığım kitaplarda yolculuk, kafamda uçuşan cümlelerin en berrak şekilde peşpeşe geldiği saatler.

Ve bahçede dolanmanın müthiş keyfi.

Uzun bir süredir hayatımla birlikte uyku düzenim de bozulmuştu.

5 saatlik uykuyu bile özler olmuştum.

Aslıda özlemek değildi, uykuda geçen zamanın heba edilmiş zaman olduğuna ilişkin felsefeye inanır olmuştum.

Sabaha karşı kalkıp çalışıyordum. Güneşin ilk ışıklarıyla gazeteye gidiyordum.

Matbaada geçen geceleri keyifli bir işten sayıyordum.

Ne televizyonda güzel bir film keyfi kalmıştı ne de sabahın buğusuyla yazılan yazılar. Kitaplar bana uzaktan bakıyordu, bahçe ise beni tümden terk etmişti.

Terk edilmişliğin ilk acısını o güzelim nar ağacında yaşadım.

Cemileler gelin gibi süslenmek için yardım istiyorlardı.

Fark etmediğime çok üzüldüm, Maraş’tan çoğaltılan kauçuk ağacı bir daha yaprak açmamıştı.

Sadece zeytinler büyük bir coşkuyla çiçek yükleniyorlar.

Veya bana öyle geldi ki tüm güzellikler beni terk etmeye sözleşmiştiler sanki.

***

En iyi yurtseverliğin, en kalıcı vatan sevgisinin, bu coğrafyanın her karış yerini bilmekten ve ezberlemekten geçtiğine inanırım.

Dünya haritasında bir kibrit çöpünden farksız bir adanın üçte birine hapsolmuşluğumuza rağmen, yaşadığı mahallenin, köyün, kasabanın, şehrin farkında olmayanlara üzülürüm hep.

Vatan sevgisinin insan sevgisiyle eşdeğerde olduğu gerçeğinin bilinmemesi beni kahreder.

Ve maalesef öylesi bir dönemden geçiyoruz galiba.

Toprağın ve doğanın, insanın ve sevginin umarsızlaştırıldığı bir dönem.

Tüm aşkların hızla tüketildiği ve sıradanlaştırıldığı bir dönem.

***

Yeni uyku düzenine alıştım artık.

Yaratıyor olmanın verdiği güçle az saatler yetiyor bana.

Bu da “olağanüstü günlerden geçiyoruz” hissi ve travmasını azaltıyor.

Şimdi dönüp güzelliklere bakma zamanıdır.

Açmayan kauçuğun derdine düşme, çiçek yüklenen zeytinleri çapalama ve memleketin dağlarına kaçma zamanıdır.

Bu mükemmel ülke bunu bekliyor bizden.

Nasıl ki özenli bir sevgiyle ve dokunarak güzelleşir insanlar arası ilişkiler, var olmak için bu ülkenin güzelliklerine dokunmak gerekir.

Çünkü bize bahşedilen, bu olağanüstü bir coğrafyadır ve kahırla doldurulmayacak bir ömürdür.

Bugün dokuzuncu yılını dolduran Havadis’i düşünüp durdum bütün gece.

Sabahın ilk ışıklarıyla aşk karşıladı beni.

Büyük bir ailenin sırdan bir bireyi olmanın mutluluğu doldu içime.

“Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var” heyecanıyla şükrettim bu güzel vatana.

Bizi doğuran, çoğaltan ve esirgeyen O’nun aşkı değil midir?

Şükür ki buradayım, buralıyım ve bu topraklarda yaşıyorum.

Ailemin adı Havadis’tir…

Ailemin adı Kıbrıs Türküdür….

Aşk, bir ömür benimledir…