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AİHM Türkiye’nin talebi doğrultusunda Maraş ve Ercan’daki davaya ek süre tanıdı

18 Aralık 2019
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Maraş ile Ercan’da bulunan iki Rum malıyla ilgili davaya, Türkiye’nin talebi üzerine ek süre tanıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, davaların avukatı Ahilleas Dimitriadis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yaparak, AİHM’nin birkaç gün önce, “K.V. Mediterranean Tours LTD” ile Theodora Panayi-Evdoksia Siartu’nun açtığı davalarla ilgili, Türkiye tarafından görüş belirtilebilmesi için 27 Ocak 2020’ye kadar ek süre tanıdığını yazdı.
Gazeteye göre Dimitriadis, Türkiye’nin bu davalarla ilgili görüş belirtebilmesi için son tarihin 16-17 Aralık olduğunu söyledi.
Dimitriadis, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Erkmen’in son açıklamalarına işaret ederek, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Maraş ile ilgili 280 başvuru yapıldığını ve Maraş’ta 6 bin 82 parsel olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mal sahiplerinin yüzde 5’inden azının başvuru yaptığının görülebileceğini kaydetti.
Bu oranın çok az olduğunu; çünkü Maraş’taki özel durumun, yani herhangi bir kullanıcı veya müdahale bulunmamasının, malların sahiplerine iade edilmesi olasılığını artırdığını belirten Dimitriadis, bu iadenin Türk idaresi altında yapılacağının kastedildiğini söyledi.
Dimitriadis, Maraş’ın seçim öncesi dönemde aşama aşama açılması konusunda endişeli olduğunu da belirterek, Maraş’ın çözümden önce açılacağını düşündüğünü ve mal sahiplerinin, mallarının iadesini talep etmeleri halinde, bunun tek yolunun Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak olacağını ifade etti.

 



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