AİHM Güzelyurtlu davasını açıyor!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kıbrıs ve Türkiye’nin başvurusu üzerine 28 Mart 2018’de Güzelyurtlu ailesinin cinayet davasını yeniden gözden geçirecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kıbrıs ve Türkiye’nin başvurusu üzerine 28 Mart 2018’de Güzelyurtlu ailesinin cinayet davasını yeniden gözden geçirecek.

Konunun araştırılmasında ortaya çıkan çıkmaz sonunda aile yakınları gerek Kıbrıs Cumhuriyeti gerekse Türkiye ve KKTC yetkililerinin işbirliği yaparak konuyu sonuç verici bir şekilde araştırmayı başaramadığı gerekçesiyle AİHM’sine başvuruda bulunmuştu.

AİHM Lefkoşa ve Ankara’ya sorumluluklar yükleyerek konunun çözümü için her iki hükümetin işbirliği yapma mecburiyetinde olduğunu buna rağmen her iki tarafın da geri adım atarak sorumluluklarına yerine getirmeye hazır olmadıklarını belirtmişti.

Bunun ardından 4 Nisan 2017 tarihli ilk kararda hâkimler beş lehte 2 aleyhte oyla, etkili yaşam hakkı ve Kıbrıs tarafından soruşturma konusunda Anlaşmanın 2. Maddesinin çiğnendiği kararına vardılar. Hâkimler oybirliğiyle Sözleşmenin aynı hükümlerinin Türkiye tarafından ihlal edilmiş olduğuna karar verdiler.

18 Eylül’de Lefkoşa ve Ankara AİHM’den davanın yeniden ele alınması başvurusunda bulunmuşlardı ve Mahkemeye göre Strasburg’daki duruşma 28 Mart’ta yerel saatle 09.15’e programlandı.

Üç kişilik Kıbrıslı Türk aile (baba, anne ve kızları) Ocak 2005’te Lefkoşa-Larnaka otobanında öldürülmüş, katilleri kuzeye kaçmıştı.