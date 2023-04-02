Ahmet Özsoy, GG-Kaymaklı maçını yorumladı

Futbol tarihimizi bilenler, Gençlik Gücü’nün Küçük Kaymaklı’ya ters geldiğini anımsar. Kaymaklı daha iyi kadroya sahip olsa da veya üst sıralara oynasa bile GG karşısında hep zorlanmıştır. Hatta birçok maçta da kazanamamıştır.

Ruso Stadı bu haftadan itibaren GG’nin de iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak artık. Bugün de ev sahibi China Bazaar Gençlik Gücü olduğu mücadeleyi kazanan 1-0’lık skorla Kaymaklı oldu. Kısaca maçı özetleyecek olursam golü atanın kazandığı bir maç oldu.

China Bazaar Gençlik Gücü kötü sonuçlar alırken hep söyledim, en iyi yerli kalecilerden biri (Kemal oynarken söylüyordum ancak şimdiki genç kaleci Beren de iyi) savunmasında Turgut Kaan iyi, en iyi yerli isim Hasan Akkuyu kadroda, yabancısı Mishali iyi ama takım kazanamıyor. Yönetimsel sorun da yok maddi sorun da yok ama yine kazanamıyorlar.

Kazanamadıkları gibi ligde oynadıkları son 5 lig maçını kazanamadılar ve bu son 5 lig maçında da 2 gol attılar. Sezon 30 hafta. 30 maçta kazanamasalar ama kaybetmeseler bile yine küme düşerler 30 puan ile. O yüzden kesinlikle gol atmaları gerek. Normal sezonun geri kalan 7 maçında bunu başaramazlarsa küme düşecekler. Kim bilir belki de kupada final oynayan, belki de kupayı kazanan takım olarak küme düşecekler. Kupada yarı finale çıktılar ama ligde gol atamazlarsa kupaya sevinemeyecekler.

Kaymaklı için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Kalecisi iyi, yabancısı iyi o kadar. Savunmada 1 Sena vardı iyi derdik ama o da kötü takımda artık iyi gibi durmuyor.

Kaymaklı’nın gençleri Süper Lig seviyesinde pek değiller. O yüzden çok bir şey beklememek gerek. Ancak ne maddi sorun, ne ihtiyaç bakımından sorun, ne muhatap bulma adına sorun, ne teknik heyet adına bir sorunu olmayan takımın bu kadar düşük mücadele de etmemesi gerek.

Elbette çok büyük şeyler başarmalarını beklemiyorum ve o yüzden yazmadım ama orta sahada veya üçüncü bölgede 2-3 pas yapsalar, kaleye isabetli şut vursalar da sonucu başarısız olsa inanın eleştirmeyeceğim. GG karşısında Yağış’ın akıllı şutu ile bulunan golle 1-0 kazandılar ama ikinci bir gol pozisyonu değil, tehlikeli pozisyonu yoktu Kaymaklı’nın.

Sırada Doğan deplasmanı, Çetinkaya maçı ve Lefke deplasmanı var. Dışarıda 21 puan daha var. Ve önümüzdeki bu 3 hafta çok şeyi belirleyecek. Kaldı ki Doğan karşısında; biri ilk devrede hakeme itirazdan, diğeri 90.dakikada kale autu kullanacağı sırada altı pas çizgisinde duran topun yerini değişerek zaman yemeye çalışmaktan yediği ikinci sarı karttan kırmızı kart gören kaleci Raif’ten yoksun olacak Kaymaklı.

Bana göre GG’nin işi ne kadar zor ise Kaymaklı’nın işi de kolay değildir ligde.

Hakem Serkan Şimşek bana göre zorlu maçta iyi yönetim sergiledi. 1-2 faul pozisyonuna itirazlar yapıldı ama onun dışında iyi maç yönetti. Özellikle, “yollama geldin”, “görmezmin be ama”, “neyi verecen be” şeklinde konuşan futbolculara cezasını vermesi hoşuma gitti. Son zamanlarda futbolcular bu ve bundan daha çirkin sözleri çok söylüyor hakemlere ama genelde hakemlerimiz duymazdan geliyor. Serkan hocam bunları duydu ve gereğini yaptı. Herkes işini yapmalı! Umarım örnek olur.