Lefkoşa Girne anayolunda meydana gelen çarpışmada Ahmet Kurtoğlu yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
24.09.2020 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa — Girne anayolu 8-9.km arasında Ahmet KURTOĞLU (E-44) yönetimindeki SG 792 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan orta refüj taşlarına çarpıp sol yan kısmı üzerinde durmuştur.
Çarpışmada yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.