Araştırmacı-Gazetici-Yazar Ahmet Cemal Gazioğlu, hayatını kaybetti.

4 Şubat 1931 doğumlu olan ve bugün Lefkoşa’da vefat eden Araştırmacı-Gazetici-Yazar Ahmet Cemal Gazioğlu, yarın saat 10:00’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Cemal Gazioğlu, bir dönem Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın danışmanlığını yapmış, Londra’daki Kıbrıs Türk Cemiyeti’nde de uzun yıllar görevde bulunmuştu.