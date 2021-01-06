Ahırda basamak olarak kullandığı taşın değeri 150 bin TL çıktı

Birleşik Krallık’ta bir yurttaşın yıllardır bahçesinde basamak olarak kullandığı mermer taşın, aslında Roma döneminden kalma, nadir bulunan bir oyma eser olduğu ortaya çıktı.

Wiltshire kontluğunun Whiteparish isimli köyünde bulunan evin sahibi, ata binerken üzerine bastığı 63 santimetrelik taşın, M.S. 2. yüzyıldan kaldığını ve yaklaşık 20 bin 400 dolar (yaklaşık 150 bin TL) ettiğini öğrenince şoke oldu.

Öte yandan bu nadide eserin Birleşik Krallık’a nasıl ulaştığını kimse bilmiyor. Eserin satışıyla ilgilenen müzayede evi Woolley and Wallis, taşın bugünkü Türkiye veya Yunanistan topraklarında oyulduğunu tahmin ediyor.

Livescience’ın Daily Mail’den aktardığına göre, çamurla kaplı taşın üzerindeki oymalar yıllarca gizli kaldı. Ancak taş zamanla kirden arındı ve üzerindeki oymayla birlikte yazılar da ortaya çıktı.

Sonunda taşı inceleyen bir arkeolog, ev sahibine Roma döneminden kalma nadide bir eser bulduğunu söyledi. Arkeoloğa göre taşın üzerinde şu ifadeler yazıyor:

Halk (ve) Genç Erkekler, Leukios’un (oğlu) Metrodoros’un (oğlu) Demetrios’u (onurlandırıyor).

Aslında Antik Roma İmparatorluğu, Britanya Adaları’na kadar uzanıyordu ama uzmanlar bu levhanın adalarda yapılmadığını söylüyor. Woolley ve Wallis’e göre taş, İngiltere’ye muhtemelen 300 yıl önce getirildi.

Taşın Whiteparish’de kayalık bir bahçeden 20 yıl önce söküldüğü düşünülüyor. Söz konusu bahçe, 1960’ların ortalarında inşa edilen eve ait. Müzayedeciler, halktan birilerinin evin inşaatından sorumlu kişileri hatırlayabileceğini umuyor ve bu nedenle taşın kökenlerini ortaya çıkarmak için halktan yardım istiyor.

Woolley ve Wallis’de antika uzmanı Will Hobbs, “Bu tür eserler, zengin aristokratların Avrupa’yı gezip klasik sanata dair bilgi edindikleri 18. ve 19. yüzyılın sonlarında düzenlenen Büyük Geziler (Grand Tours) sonucunda İngiltere’ye geliyor” dedi ve ekledi: