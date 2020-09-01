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Ağustos sıcaklık rekorları kırdı

1 Eylül 2020

Rum Meteoroloji Dairesi’ne göre Ağustos 2020’de adanın çeşitli bölgelerinde çok yüksek hava sıcaklıkları kaydedildi.

31 Ağustos’ta Athalassa İstasyonu’nda, 1983 yılından bu yana üçüncü en yüksek sıcaklığının kaydedildiği belirtildi. 1 Ağustos 2020’de en yüksek sıcaklığının 45,6; ikincisinin 2 Temmuz 2017’de 44,6 olduğu vurgulandı.

Athienou İstasyonu‘nun 1978’den bu yana kaydettiği en yüksek hava sıcaklığı 31 Ağustos 2020’de 44,1 derece oldu.

Prodromos Orman Enstitüsü İstasyonu’nun aynı gün kaydettiği 1958’den bu yana en yüksek hava sıcaklığı 37,0 derece olarak bildirildi.

Ağustos’ta ortalama günlük en yüksek hava sıcaklığı Athalassa Radyosonda İstasyonu’nda 39,5 derece olarak tespit edildi. İkinci en yüksek sıcaklık Ağustos 2010’da kaydedilen 39,3 derece idi.

Ağustos 2020’de Athalassa Radyosonda İstasyonu’nun termometresi Ağustos 2010’da olduğu gibi 12 kez 40 dereceyi buldu ve aştı.

Bu yaz, temmuz ve ağustos aylarında, ardı ardına 2 yeni rekor kırıldı, Günlük ortalama en yüksek hava sıcaklığı 1983’ten bugüne kadar Athalassa Radyosonda İstasyonu’nda Temmuz’da 39,7 derece ve Ağustos’ta 39,5 derece oldu. İki sıcak ayın, temmuz ve ağustosun birleşmesiyle bu aylar 1983’teki en sıcak aylar oldu.


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