Dünya

Afrika’da vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

15 Ağustos 2020

Koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Afrika genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 288 artarak 1 milyon 101 bin 65 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 412 artışla 25 bin 139’a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 556 ölümle Güney Afrika, 5 bin 124 ölümle Mısır ve bin 351 ölümle Cezayir’de görüldü.

Vakalarda Güney Afrika ilk sırada

 

Morityus’ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre’de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika’da vaka sayısı 579 bin 140 oldu, bu ülkeyi 96 bin 220 vaka ile Mısır ve 48 bin 445 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da, virüse yakalanan 814 bin 375 kişi ise hastalığı yendi.


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