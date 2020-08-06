Afrika’da Covid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 997 bin 350’ye yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 15 bin 131 artarak 997 bin 350 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 536 artışla 21 bin 679’e ulaştı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 298 ölümle Güney Afrika, 4 bin 930 ölümle Mısır ve 1261 ölümle Cezayir’de görüldü.

Morityus’ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre’de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika’da vaka sayısı 529 bin 877 oldu, bu ülkeyi 94 bin 875 vaka ile Mısır, 44 bin 890 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da, virüse yakalanan 677 bin 201 kişi ise hastalığı yendi.

GAMBİYA’DA OHAL İLAN EDİLDİ

Batı Afrika ülkesi Gambiya’da, artan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede son bir haftada vaka sayısının yüzde 60’ın üzerinde artması nedeniyle OHAL ilan edildiğini belirtti.

Sankareh, virüsün yayılmasını önlemek için yarından itibaren ülke genelinde saat 22.00-05.00 arasında sokağa çıkmanın yasaklandığını kaydederek, market ve pazarların saat 14.00’ten sonra kapalı olacağını söyledi.

Ülkenin hava, kara ve deniz sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini aktaran Sankareh, “Sadece insani yardım ve kargo yanı sıra diplomatlar, insani yardım çalışanları ve yurt dışındaki Gambiyalıları taşıyan uçaklara ülkeye girmeye izin verilecek” dedi.

Gambiya’da Devlet Başkan Yardımcısı Isatou Touray ve 4 bakan Covid-19’a yakalanmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 799 Covid-19 vakası görüldü, 16 kişi yaşamını yitirdi.