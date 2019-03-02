Dünya

Afganistan’daki askeri üsse düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 23’e yükselirken, 16 güvenlik görevlisi de yaralandı

2 Mart 2019

Taliban militanlarının, Afganistan’ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne dün düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şorab askeri üssüne dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi sayısının 23’e çıktığını aktarıldı.

Saldırıda 16 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren 20 militandan 8’inin intihar saldırısında bulunduğu vurgulandı.

Taliban’dan yapılan açıklamada ise askerin üssün içerisindeki çatışmanın hala devam ettiği, saldırıda aralarında Amerikalı askerlerin de bulunduğu 200 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Helmand’in Vaşir ilçesinde yer alan Şorab askeri üssünde 215. Mayvand Kolordu Komutanlığıyla ABD askeri kampı bulunuyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

Almanya’nın Nürnberg kentinde yangın: 5 ölü

2 Mart 2019

Batı Balkanlar’daki siyasi kriz dalgasının son adresi: Arnavutluk

2 Mart 2019
deprem

Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2 Mart 2019

ABD’nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Hamza Bin Ladin kimdir?

2 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı