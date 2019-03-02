Afganistan’daki askeri üsse düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 23’e yükselirken, 16 güvenlik görevlisi de yaralandı

Taliban militanlarının, Afganistan’ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne dün düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şorab askeri üssüne dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi sayısının 23’e çıktığını aktarıldı.

Saldırıda 16 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren 20 militandan 8’inin intihar saldırısında bulunduğu vurgulandı.

Taliban’dan yapılan açıklamada ise askerin üssün içerisindeki çatışmanın hala devam ettiği, saldırıda aralarında Amerikalı askerlerin de bulunduğu 200 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Helmand’in Vaşir ilçesinde yer alan Şorab askeri üssünde 215. Mayvand Kolordu Komutanlığıyla ABD askeri kampı bulunuyor.